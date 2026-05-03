Davide Bartesaghi, che ha ricoperto il ruolo di titolare sulla fascia sinistra del Milan questa stagione, si prepara a rinnovare il contratto con il club. La società ha avviato le trattative per un nuovo accordo, considerandolo una mossa strategica per il futuro. La decisione arriva in un momento in cui si discute anche di possibili trasferimenti in vista della prossima sessione di mercato.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Milan è pronto a pro­lun­gare fino al 2031 il con­tratto di Davide Bar­te­sa­ghi, con adeguamento economico. La firma dovrebbe arrivare a fine stagione. Secondo gli ultimi rumor di mercato, il Milan potrebbe triplicare l'ingaggio del classe 2005: da 500 mila euro a un milione e 500 mila euro a stagione. Una mossa importante, quasi dovuta, anche per evitare l'assalto di squadre della Premier League, visto che si parla di un Newcastle molto, molto interessato al terzino sinistro del Milan (qui i dettagli da Matteo Moretto). Bartesaghi, in stagione, ha giocato 24 partite da titolare con i rossoneri in Serie A, con 78 minuti in campo di media e 2 gol, nella gara di andata contro il Sassuolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bartesaghi patrimonio del Milan: rinnovo ‘anti’ Newcastle pronto. La mossa per il futuro

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