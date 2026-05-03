Barbieri tra trekking e tuffo gelido | il sindaco loda la vacanza

Il sindaco ha commentato positivamente la vacanza dello chef tra escursioni e bagni in acque fredde. Durante le passeggiate lungo i sentieri di Varigotti, sono stati avvistati episodi in cui lo chef si è immerso nelle acque gelide, attirando l’attenzione di alcuni passanti. La sua presenza sul territorio è stata notata anche durante le attività all’aperto, tra camminate e momenti di relax in riva al mare.

? Cosa scoprirai Come ha reagito lo chef al freddo dell'acqua a Varigotti?. Chi ha avvistato lo chef durante le sue passeggiate tra i sentieri?. Perché il sindaco di Finale ha commentato la vacanza di Barbieri?. Come potrà il territorio sfruttare la visibilità mediatica dello chef?.? In Breve Sabato 2 maggio Barbieri ha effettuato un bagno a Varigotti con acqua a 18 gradi.. Domenica 3 maggio lo chef ha percorso i sentieri collinari di Bergeggi per trekking.. Il sindaco Angelo Berlangieri ha lodato la visibilità mediatica ottenuta per il territorio.. L'amministrazione punta a valorizzare Bergeggi e Varigotti anche fuori dalla stagione estiva.. Lo chef Bruno Barbieri ha trascorso il ponte del 1° maggio tra le alture di Bergeggi e le spiagge di Varigotti, attirando l’attenzione dei social media e dell’amministrazione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barbieri tra trekking e tuffo gelido: il sindaco loda la vacanza Notizie correlate Tuffo in mare, gravissimo 18enne: era in vacanza con amiciRimini, 22 aprile 2026 – Un tuffo in mare, poi la corsa disperata in pronto soccorso. Sindaco truffato nella vacanza da incubo, la casa prenotata non esiste: panettiera e fidanzato a processoBruno Corniglia sognava una vacanza in Liguria appena terminato il mandato da primo cittadino di Marentino, poi ha sporto denuncia per la...