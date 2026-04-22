Tuffo in mare gravissimo 18enne | era in vacanza con amici

Un giovane di 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver fatto un tuffo in mare mentre era in vacanza con amici sulla Riviera. Dopo l’incidente, è stato portato in condizioni critiche in pronto soccorso. L’evento si è verificato nel primo pomeriggio e ancora non si conoscono le cause che hanno portato all’incidente. La famiglia e le autorità stanno seguendo gli sviluppi.

Rimini, 22 aprile 2026 – Un tuffo in mare, poi la corsa disperata in pronto soccorso. È bastato un attimo perché un pomeriggio al mare per un giovanissimo studente in vacanza in Riviera si trasformasse in un dramma. Un ragazzo di 18 anni, di origine serba, che fa parte di un gruppo vacanze ospite a Rimini, è rimasto gravemente ferito mentre si trovava in acqua a Viserbella, all’altezza del bagno 48 “Massimo”, dove stava facendo il bagno insieme ad alcuni amici. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 18.30. L’allarme dato dagli amici. A far scattare l’allarme sono stati gli amici del ragazzo presenti sulla spiaggia, che si sono accorti delle difficoltà del ragazzo e hanno subito cercato aiuto rivolgendosi alla farmacia più vicina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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