Avviata la causa di canonizzazione di don Roberto Malgesini

Nelle ultime ore è stato reso pubblico, nella diocesi di Como e nelle parrocchie coinvolte, l’editto con cui il vescovo annuncia l’avvio ufficiale della causa di beatificazione e canonizzazione di don Roberto Malgesini. La pubblicazione segna il passaggio formale nel procedimento per riconoscere ufficialmente la santità del sacerdote, che ha svolto il suo ministero in diverse comunità della zona.

È stato ufficialmente pubblicato e diffuso in queste ore, nella diocesi di Como e nelle parrocchie dove ha svolto il suo ministero, l’editto con cui il vescovo, cardinale Oscar Cantoni, annuncia l’avvio della causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Roberto Malgesini. Il.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Don Roberto Malgesini, al via la causa di canonizzazione: l’iter ufficiale per il sacerdote degli ultimi Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Avviata la causa di canonizzazione di don Roberto Malgesini; Canonizzazione Roberto Malgesini: pubblicato l’editto della Diocesi di Como; Avviata la causa di Canonizzazione di don Roberto Malgesini; Verso la santità, la Diocesi di Como avvia l’iter per la beatificazione di don Roberto Malgesini. Don Roberto Malgesini, al via la causa di canonizzazione: l’iter ufficiale per il sacerdote degli ultimiLa Diocesi di Como ha avviato ufficialmente la causa di canonizzazione di Roberto Malgesini, sacerdote originario di Morbegno e figura molto amata per il suo impegno verso i più fragili, ucciso nel 20 ... quicomo.it Verso la santità, la Diocesi di Como avvia l’iter per la beatificazione di don Roberto MalgesiniFirmato dal vescovo Oscar Cantoni il documento che apre ufficialmente la fase diocesana del processo e invita i fedeli a contribuire con testimonianze e documenti utili alla ricostruzione della vita d ... varesenews.it Como non ha mai dimenticato. Ora quel ricordo diventa cammino: don Roberto Malgesini verso la canonizzazione - facebook.com facebook San Giuseppe Uscire o restare In studio a @padrepiotv ho presentato questa mia pubblicazione dedicata a don Roberto Malgesini, ammazzato 6 anni fa. Chi non ha visto "VERSO GLI ALTARI" metto link #youtube GRAZIE #redscarlet #televisione #scrittor x.com