Un caso di avvelenamento con ricina coinvolge due donne, Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Ielsi. Le autorità hanno approfondito le circostanze di quanto accaduto, portando alla luce nuovi dettagli nelle indagini. La vicenda ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che stanno cercando di fare chiarezza su quanto realmente successo. La situazione si è evoluta nel corso delle indagini, con sviluppi che hanno aumentato la complessità del caso.

Il caso di avvelenamento da ricina che ha coinvolto Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Ielsi ha assunto nel tempo una svolta investigativa sempre più grave. Le due donne, rispettivamente di 15 e 50 anni, sono morte tra il 27 e il 28 dicembre nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Campobasso, dopo un rapido peggioramento delle loro condizioni. In un primo momento il quadro clinico era stato ricondotto a una semplice intossicazione alimentare, ma gli sviluppi successivi hanno portato a una revisione completa dell’ipotesi investigativa. La presenza della sostanza tossica ha infatti spostato l’inchiesta verso scenari molto più complessi, fino all’ipotesi di duplice omicidio premeditato a carico di ignoti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Avvelenate con la ricina: “Come sono andate le cose”. Ecco tutta la verità

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