Aver perduto le gambe non è una tragedia anzi trovo sempre parcheggio

Nel 2004, Alex Zanardi commentò con ironia la propria condizione, affermando che aver perso le gambe non fosse una tragedia e che trovasse sempre parcheggio. In quell’occasione, parlò anche di come la disabilità lo avesse aiutato a scoprire il carattere. Zanardi raccontò che un prete aveva benedetto con olio motore, aggiungendo di sentirsi già pronto per qualsiasi sfida.

Riportiamo di seguito un ampio estratto dell’intervista ad Alex Zanardi, morto il primo maggio scorso, condotta dal direttore della Verità, Maurizio Belpietro, durante la trasmissione L’antipatico, il 21 ottobre 2004. Lei, in tutte le interviste, si dichiara un uomo fortunato. Solo perché non è morto? Ma lei ha anche una dose di autoironia. Il libro che ha scritto, mi pare volesse intitolarlo «Un uomo tagliato per le corse», «Ho ancora il piede sul gas», e così via. Poi ha scelto un titolo più serio. Come mai? Da cosa le viene questa ironia? «Mah, anzitutto dal fatto che mi aiuta a vivere. Secondo, credo che sia abbastanza innata. Però la mia vita, ripeto, continua a essere caratterizzata dall’ironia un po’ perché lo voglio, un po’ perché mi aiuta».🔗 Leggi su Laverita.info

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