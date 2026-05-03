aumentano i posti al nido addio ai voucher sociali

Domani scade il termine per presentare le domande di accesso all’asilo nido comunale di Recanati, che riaprirà a settembre nei locali di via Vogel dopo i lavori di ristrutturazione. Quest’anno sono stati aumentati i posti disponibili nel nido, mentre i voucher sociali, che fino a ora garantivano contributi per le famiglie, non sono più previsti. La riapertura del nido è prevista per il prossimo mese.

Scade domani il termine per presentare le domande di accesso all’asilo nido comunale di Recanati, che a settembre riaprirà nei rinnovati locali di via Vogel. Il servizio sarà al centro di un significativo potenziamento: grazie ai lavori finanziati con fondi Pnrr – che hanno riguardato ampliamento degli spazi, adeguamento sismico ed efficientamento energetico – la capienza passerà dagli attuali 39 posti a 100. Un investimento che segna con chiarezza la linea dell’amministrazione guidata dal sindaco Emanuele Pepa: rafforzare l’offerta pubblica del nido, rendendola più ampia, accessibile e qualificata. Proprio questa scelta strategica è stata indicata come uno degli elementi alla base del superamento del sistema dei voucher comunali, introdotti nel 2011 per sostenere le famiglie che iscrivevano i figli a strutture private.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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