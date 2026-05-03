Nelle prime ore, un gruppo di Templari ha mantenuto la vigilanza nei pressi delle basiliche di Assisi, organizzando i turni di guardia in modo coordinato. La processione silenziosa, partita dai siti francescani, è stata guidata da un rappresentante dell'ordine, coinvolgendo diversi partecipanti che hanno camminato in silenzio lungo il percorso. La presenza dei Templari ha attirato l’attenzione di alcuni spettatori, mentre le strade si sono svuotate lentamente.

? Cosa scoprirai Come hanno organizzato i turni di guardia nelle basiliche?. Chi ha guidato la processione silenziosa verso i siti francescani?. Perché i Templari hanno scelto proprio Assisi per questo presidio?. Quali conseguenze avrà questa presenza sulla gestione dei luoghi sacri?.? In Breve Presidio notturno tra il 30 aprile e il 1° maggio 2026. Processione e celebrazioni eucaristiche nelle basiliche di San Francesco e Santa Chiara. Cerchi di preghiera nelle piazze adiacenti alla Basilica di Santa Chiara. Missione europea di tutela dei siti sacri coordinata da Templari Oggi aps. I membri della Templari Oggi aps hanno presidiato le piazze e le basiliche di Assisi nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2026, contrastando simbolicamente le derive esoteriche della Notte di Valpurga.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assisi, i Templari in veglia per proteggere i luoghi sacri

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