Sabato 2 maggio 2026, su Rai1, il programma “Dalla Strada al Palco” è stato trasmesso in prima serata e ha attirato un certo numero di spettatori. La trasmissione ha registrato un ascolto pari a un numero specifico di persone e una percentuale di share, anche se i dati precisi non sono indicati nel resoconto.

Nella serata di ieri, sabato 2 maggio 2026, su Rai1 Dalla Strada al Palco intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 Amici incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 The Rookie è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Kung Fu Panda 2 raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Il compagno Don Camillo totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e.000 spettatori con il % nella seconda parte chiamata In Altre Parole. Ancora. Su Tv8 le Qualifiche del GP di Formula 1 di Miami siglano.000 spettatori (%).🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 2 Maggio 2026

We Spent 8 Days in Maui: Road to Hana, Haleakala, Beaches & Hidden Gems 2026

Notizie correlate

Ascolti TV Sabato 2 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 2 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto.

Ascolti tv ieri sera, sabato 2 maggio 2026, dal Serale di Amici a "Dalla strada al palco Special" a "Sapiens" - Tutti i dati AuditelGli ascolti tv di ieri sera, sabato 2 maggio 2026, vedono protagonista Maria De Filippi con la settima puntata del Serale di Amici che si è conclusa...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Ascolti tv ieri (sabato 25 aprile), Amici Serale batte la finale di Canzonissima: tutti i dati Auditel; Ascolti tv 2 maggio, chi ha vinto la prima sfida tra Amici e Dalla strada al palco; Ascolti tv ieri sabato 25 aprile chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, In altre parole e Kung Fu Panda; Ascolti tv 25 aprile 2026: Canzonissima (18.3%), Amici Il Serale (21.8%), Affari Tuoi (23.6%), La Ruota del...

Ascolti tv sabato 2 maggio: Dalla strada al palco, Amici, SapiensAscolti tv 2 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti tv 3 maggio: chi ha vinto tra il Serale di Amici 25 e Dalla Strada al PalcoGli ascolti tv di sabato 2 maggio in aggiornamento. Chi ha vinto tra il Serale di Amici 2025 su Canale 5 e Dalla Strada al Palco special su Rai1 ... fanpage.it

Buonasera a tutti Serata di ascolti in compagnia di Mark Lanegan e il suo album di esordio “The Winding Sheet” pubblicatio nel 1990. A mio parere un grande esordio, in questo album di stampo folk/blues c’è anche uno dei miei brani preferiti di Mark, “M - facebook.com facebook

| “Los Angeles” ha superato 1 MILIONE di ascolti su #Spotify ! È la 10ª canzone dell’album Ma’ e la 6ª non singolo a raggiungere questo risultato! x.com