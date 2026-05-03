Arsenal-Atletico Madrid Champions League 05-05-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Si decide la prima finalista

Martedì sera si svolge a Londra la sfida di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid, valida per i quarti di finale di Champions League. Dopo il pareggio per 1-1 nella gara di andata al Metropolitano, le due squadre si contendono il passaggio in semifinale. La partita si gioca alle 21:00 e deciderà quale team tra le due accederà alla fase successiva della competizione europea.

Martedì notte avremo il nome della prima finalista di questa edizione di Champions League: sarà una tra Arsenal e Atletico Madrid, che si daranno battaglia a Londra e ripartiranno dall’1-1 maturato al Metropolitano. Nella gara d’andata i Colchoneros hanno forse lasciato un’impressione leggermente migliore, hanno dato la sensazione di essere andati più vicini dei rivali. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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