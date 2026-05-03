Arisa nuova luce in musica | arriva Rugiada dopo il debutto al Primo Maggio

Dopo aver partecipato come protagonista al Concertone del Primo Maggio di Roma, l’artista annuncia il rilascio di un nuovo brano intitolato “Rugiada”, previsto in uscita dall’8 maggio. Si tratta di una canzone inedita che segna un passo importante nel suo percorso musicale. La cantante ha comunicato questa novità attraverso i canali ufficiali, suscitando l’interesse dei fan e degli addetti ai lavori.

Dopo aver conquistato il pubblico con la sua prima esperienza alla guida del Concertone del Primo Maggio di Roma, Arisa apre un nuovo capitolo del suo percorso artistico e annuncia l’uscita di “Rugiada”, brano inedito disponibile dall’8 maggio. Il singolo mette in evidenza una sfumatura diversa della cantante, da sempre capace di muoversi tra registri e stili con naturalezza. Questa volta l’artista esplora un equilibrio raffinato tra introspezione e slancio, lasciando emergere una dimensione sonora che accarezza ritmi più dinamici, senza rinunciare alla profondità emotiva che la contraddistingue. Dopo le recenti pubblicazioni, tra cui Magica...🔗 Leggi su 361magazine.com

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