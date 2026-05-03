Apre la ciclostazione Un hub multiservizi a misura di cicloturista

È stata inaugurata a Pisa la prima ciclostazione, un centro dedicato ai cicloturisti situato in via Vespucci. La struttura, realizzata da La Belle Equipe, copre 900 metri quadrati e offre servizi vari per chi viaggia in bici. Sorge in un edificio che in passato era abbandonato e degrado, a breve distanza dalla stazione ferroviaria. La ciclostazione rappresenta un punto di riferimento per i cicloturisti che transitano in città.

La prima ciclostazione di Pisa è a firma La Belle Equipe in via Vespucci: 900 metri quadrati di full service al ciclo turista, un hub multiservizi che nasce sullee "ceneri" di un immobile ricettacolo di degrado a due passi dalla stazione ferroviaria. L’inaugurazione vale doppio: Grazio Antonio Russo giovane lucano ha deciso di rilanciare gli investimenti su Pisa in un momento di congiuntura economica incertissima. Dice Russo: "E’ un investimento per un turismo sostenibile, accorto, dal respiro lento e lungimirante. Ringrazio il sindaco per il suo supporto". L’assessore Paolo Pesciatini è reduce dalla volata del Terre di Pisa Bike Days e dice: "Il ciclotursimo permette di godere in pieno le bellezze della città.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Apre la ciclostazione. Un hub multiservizi a misura di cicloturista Notizie correlate Leggi anche: Gemels apre la filiale USA: hub a Dayton e fatturazione a Houston Industria e sostenibilità, Tecno apre a Bergamo il nuovo hub per la transizione delle impreseTecno, società benefit quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali player nel settore Sustaintech, ha inaugurato il nuovo Sustaintech hub...