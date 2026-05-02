Appiano Gentile Inter | lavoro alla vigilia della sfida al Parma

L’Inter si prepara in vista della partita contro il Parma, con aggiornamenti sulla formazione e sui giocatori disponibili. Nella lista degli infortunati ci sono alcuni calciatori che stanno seguendo programmi di recupero, mentre altri sono stati diffidati e rischiano squalifiche. Le ultime notizie arrivano da Appiano Gentile, dove lo staff tecnico monitora attentamente le condizioni dei giocatori in vista dell’impegno.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Proseguono i preparativi in vista della gara di domenica contro il Lecce. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Bastoni: infortunio alla caviglia, rientro in gruppo vicino Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, P.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: lavoro alla vigilia della sfida al Parma Notizie correlate Appiano Gentile Inter: vigilia della sfida contro il Como. Out Lautaro Martinezdi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Appiano Gentile Inter: Vigilia della sfida contro la Roma. Chivu punta sui titolarissimidi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sky – Inter, migliorano le condizioni di Bastoni: a parte Lautaro, le ultime da Appiano; Allenamento mattutino per l'Inter che domani resterà a riposo. Il punto dalla Pinetina; GdS - Inter-Parma, Lautaro oggi parzialmente in gruppo? In due ancora ko; Scudetto dietro l’angolo: nessuno come l’Inter da corner. Merito di Dimarco e… Palombo. Inter, Frattesi rientrato ad Appiano Gentile: lavoro in palestraDavide Frattesi è tornato ad Appiano Gentile. Il centrocampista dell’Inter, operatosi di ernia, ha fatto rientro al centro sportivo nerazzurro nel giorno libero per gli altri compagni di squadra. tuttomercatoweb.com Sky – Inter, migliorano le condizioni di Bastoni: a parte Lautaro, le ultime da AppianoDopo due giorni di riposo concessi da Chivu, i nerazzurri sono tornati al lavoro ad Appiano Gentile: le ultime da Sky ... msn.com ’ : ’ Milano, Zona San Siro – 28 aprile 2026 Sotto il sole di Appiano Gentile, l’Inter lavora in sile - facebook.com facebook Novità da #AppianoGentile sugli infortunati dell' #Inter #Lautaro e #Bisseck saltano il #Cagliari x.com