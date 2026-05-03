antonelli terza pole consecutiva come lui solo senna e schumacher

Kimi Antonelli ha conquistato la sua terza pole position consecutiva, un risultato raggiunto solo in passato da leggende come Senna e Schumacher. Nonostante questa prestazione, la giornata non sembrava partire sotto i migliori auspici per lui e per la Mercedes, specialmente dopo l’esito della gara Sprint. La lotta per la pole si è rivelata più combattuta del previsto, ma Antonelli è riuscito comunque a mantenere il passo.

Un altro passo nella storia dell’automobilismo. Eppure non sembrava una grande giornata per Kimi Antonelli e per la Mercedes dopo la Sprint. Ma come sanno fare i veri campioni in poche ore il pilota italiano ha resettato tutto e con un giro fantastico ha ottenuto la pole position del gran premio di Miami. E’ la terza pole consecutiva per il ragazzo bolognese e non poteva che dedicarla a un altro grande bolognese: Alex Zanardi. “Sono contento dopo un weekend complicato, non è stato facile ma il terzo giro è stato molto buono. Questa pole – sottolinea Antonelli ai microfoni di Sky – è dedicata ad Alex Zanardi che è un nostro amico”. Adesso il nome di Kimi è a fianco di due miti della Formula 1: soltanto il brasiliano Ayrton Senna e il tedesco Michael Schumacher erano riusciti a fare tre pole consecutive.🔗 Leggi su Panorama.it

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