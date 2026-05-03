Angri mutilazione genitale da parte della moglie | Pisani parte civile

Un nuovo caso di mutilazione genitale è emerso ad Angri, con la moglie accusata di aver provocato l’intervento sulla propria partner. Gli inquirenti stanno analizzando come la donna abbia indotto la vittima in uno stato di incoscienza e stanno cercando prove riguardanti l’uso di farmaci che possano aver avuto un ruolo nella premeditazione dell’evento. La vittima ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la moglie a indurre la vittima in stato di incoscienza?. Quali prove cercheranno gli inquirenti sulla premeditazione legata ai farmaci?. Perché l'avvocato Pisani ha deciso di intervenire come parte civile?. Come reagirà il giudice alla strategia della difesa del movimento 1523?.? In Breve Avvocato Angelo Pisani del movimento 1523.it interviene come parte civile nel processo.. Vittima di 41 anni addormentata con farmaci prima dell'aggressione ad Angri.. La moglie bengalese è stata fermata dalle forze dell'ordine subito dopo il fatto.. L'avvocato Pisani punta a tutelare la dignità della vittima senza pregiudizi di genere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Angri, mutilazione genitale da parte della moglie: Pisani parte civile Mutilazioni genitali femminili: perché non sono cultura ma violenza Notizie correlate Uomo evirato per gelosia dalla moglie ad Angri, l'avvocato Pisani si costituirà parte civileNon sarebbe in pericolo di vita, l'uomo, originario del Bangladesh, narcotizzato ed evirato per gelosia da sua moglie, sua connazionale, ad Angri. Aggressione e responsabilità civile della scuola: profili risarcitori e costituzione di parte civileL’aggressione al personale scolastico costituisce, sul piano penale, una fattispecie riconducibile alle ipotesi di cui agli artt.