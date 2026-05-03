Android Auto | arrivano i tasti per le sveglie più sicurezza in auto

Recentemente è stato introdotto un aggiornamento per Android Auto che aggiunge tasti dedicati alle sveglie sullo schermo. Questa modifica permette di impostare e disattivare le sveglie più facilmente durante la guida, migliorando la praticità dell’interfaccia. È stato anche confermato che, in una versione precedente, i comandi vocali per le sveglie sono stati eliminati da Gemini, senza specificare le ragioni di questa scelta.

? Cosa scoprirai Come cambierà la guida con i nuovi tasti sullo schermo?. Perché Gemini ha rimosso i comandi vocali per le sveglie?. Quali altre funzioni arriveranno sul display della tua auto?. Quando Google renderà disponibili i pulsanti Snooze e Stop?.? In Breve Codice rilevato nella versione 16.8 dell'APK di Android Auto. Gemini ha rimosso la gestione vocale delle sveglie tramite Google Assistant. Nuovi aggiornamenti includeranno controlli clima e integrazione YouTube. Analisi tecnica condotta dagli esperti di Android Authority. Google prepara il rilascio di una funzione per gestire le sveglie su Android Auto dopo quasi dieci anni di attesa degli utenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Android Auto: arrivano i tasti per le sveglie, più sicurezza in auto Notizie correlate Leggi anche: Google Maps rivoluziona Android Auto: mappe più chiare in auto Google maps prepara icona dell’auto e selettore colori per android autoQuesto approfondimento analizza le possibilità di personalizzazione dell’avatar veicolo in Google Maps e l’eventuale integrazione diretta su Android... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Android Auto potrebbe finalmente introdurre una funzione attesa da tanti; Dentro al mondo Xiaomi, il gigante degli smartphone alla conquista dell’automobile; DR F35, il Suv da famiglia low price, full optional. Cambio di passo per il marchio, a bordo c’è quasi tutto; Spotify: arrivano le cartelle playlist su Android e iOS. Dopo 10 anni, Android Auto si prepara a gestire le sveglieAndroid Auto non permette di spegnere la sveglia dallo schermo dell'auto: Google sta finalmente lavorando a una soluzione dopo quasi 10 anni di richieste. smartworld.it Android Auto migliora i viaggi in auto elettrica: arrivano le soste di ricarica intelligentiChi guida un’auto elettrica sa bene che il viaggio non si gioca solo sulla strada, ma anche sulla capacità di capire quando fermarsi, dove ricaricare e con quanta batteria si arriverà davvero a ... webnews.it Su Android Auto è spuntato un nuovo, fastidioso bug che non permette il funzionamento wireless su unità di terze parti. https://auto.everyeye.it/notizie/android-auto-perch-aggiornamento-blocca-schermi-esterni-wireless-873931.htmlutm_medium=Social&ut - facebook.com facebook