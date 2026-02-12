Google maps prepara icona dell’auto e selettore colori per android auto

Google Maps si prepara a lanciare nuove funzioni di personalizzazione per Android Auto. Gli utenti potranno scegliere l’icona dell’auto e i colori del selettore, rendendo più semplice e visibile la navigazione. Al momento, sono in fase di sviluppo, ma le novità promettono di rendere l’esperienza più intuitiva e su misura.

Questo approfondimento analizza le possibilità di personalizzazione dell'avatar veicolo in Google Maps e l'eventuale integrazione diretta su Android Auto. Rispetto alle informazioni disponibili, si evidenziano le opzioni già presenti, lo stato di sviluppo e le implicazioni pratiche per l'esperienza di guida, mantenendo un taglio tecnico e accurato. icone auto google maps su android auto: integrazione in sviluppo e personalizzazione. La funzione di personalizzazione delle icone veicolo è stata introdotta su Google Maps per dispositivi mobili, offrendo un selettore di colori insieme a cinque design moderni e tre look tradizionali per l'avatar.

