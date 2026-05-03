Andrea Minuz e la politica nella cultura | La supremazia di sinistra è un fatto ma il presente rifiuta egemonie

Il 3 maggio 2026 a Milano è stato pubblicato un articolo in cui si analizza il rapporto tra politica e cultura, con particolare attenzione alle posizioni di Andrea Minuz. L’autore afferma che la supremazia della sinistra nel panorama politico è un dato di fatto, ma che l’attuale periodo rifiuta ogni forma di egemonia. Viene inoltre ricordato come il pensiero di Gramsci sia spesso frainteso o strumentalizzato nel contesto italiano.

Milano, 3 maggio 2026 – Povero Gramsci: stracitato, frainteso, piratato. A conferma del difficile rapporto del Paese con un certo spirito intellettuale. O quel che ne rimane. Come indaga con molta ironia il giornalista (e professore) Andrea Minuz in ‘Egemonia senza cultura’ appena uscito per Silvio Berlusconi Editore. Sottotitolo: storia sentimentale di un’ossessione italiana. Spunto teorico classico. Ma lettura ultracontemporanea. A cogliere l’anacronismo del modello. E nel frattempo punzecchiare un po’ tutti. A destra e a sinistra. Venerdì 8 alle 18.30 la presentazione del libro, alla Rizzoli in Galleria. Minuz, come possiamo sintetizzare il saggio? “È un modo leggero e ironico di raccontare la difficoltà in Italia ad avere un rapporto più spensierato con la cultura, che invece non riesce a liberarsi dai suoi legami politici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Andrea Minuz e la politica nella cultura: “La supremazia di sinistra è un fatto, ma il presente rifiuta egemonie” Notizie correlate «Alla cultura serve libertà, non egemonia. Cinema e atenei? Dominati dal conformismo di sinistra». Parla Andrea MinuzAndrea Minuz, giornalista e professore di Storia del cinema all’Università di Roma La Sapienza, è andato alla ricerca della soluzione dell’enigma,... Minuz: la politica usa la cultura come campo di battaglia identitario? Cosa scoprirai Come influiscono i finanziamenti pubblici sulle nomine dei grandi direttori artistici? Perché le istituzioni culturali reagiscono... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Di cosa parliamo quando parliamo di egemonia culturale?; Egemonia senza cultura, Da Venezi alla Biennale. L’usa e getta della politica; Il detective al miele di Veltroni sa di finto; Relazioni economiche Italia-Cina: imprese, investimenti e Made in Italy nella nuova fase globale. Ecco chi c’era. Andrea Minuz, docente di Storia del cinema alla Sapienza: la direttrice è stata ingenua. “La scelta di affidarle la Fenice aveva troppo il sapore di una bandierina piantata. L’arte dipende dai fondi pubblici ed è percepita come qualcosa che appartiene allo S - facebook.com facebook