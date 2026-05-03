Andora la chiesa di Borgo Castello si rinnova con nuovi arredi lignei

A Andora, la chiesa di Borgo Castello si arricchisce di nuovi arredi in legno, frutto di un intervento recente. Il progetto è stato possibile grazie a un finanziamento specifico, che ha coperto i costi di realizzazione e installazione. Le linee contemporanee degli arredi si inseriscono nell’architettura tardo gotica dell’edificio, creando un contrasto visivo tra elementi storici e moderni. La ristrutturazione mira a valorizzare gli spazi interni della chiesa.

? Cosa scoprirai Chi ha finanziato concretamente il progetto per i nuovi arredi?. Come si integrano le linee moderne con l'architettura tardo gotica?. Perché questo intervento è parte di un piano di rigenerazione urbana?. Quali nuove funzioni potrà ospitare la chiesa grazie agli arredi amovibili?.? In Breve Progetto promosso da Walter Aiosa con donazioni dei sostenitori della Pro Loco di Andora.. Arredi amovibili realizzati da un artigiano locale includono altare, ambone, croce e sei sgabelli.. Intervento inserito nel piano di rigenerazione urbana comunale con fondi del Ministero della Cultura.. Inaugurazione avvenuta il 3 maggio 2026 durante la festa patronale di Borgo Castello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Andora, la chiesa di Borgo Castello si rinnova con nuovi arredi lignei Notizie correlate Castello Sant’Angelo si rinnova: nuovi spazi museali e via agli scavi di FinziadeUn nuovo tassello per la valorizzazione culturale e archeologica del territorio di Licata. Masio: l’ufficio postale si rinnova con nuovi servizi e passaporti in locoL’ufficio postale di Masio ha riaperto i battenti dopo un intervento di ristrutturazione completa. Panoramica sull’argomento Andora, nuovo altare donato dai cittadino per la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo di Borgo CastelloAndora, nuovo altare donato dai cittadino per la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo di Borgo Castello ... msn.com Andora recupera Borgo Castello con progetto da 20 milioniSono state avviate ufficialmente questo pomeriggio le attività di scavo archeologico, di studio delle rovine e le operazioni che riporteranno alla luce le parti ancora nascoste di Borgo Castello ad ... ansa.it