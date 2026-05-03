Sabato 2 maggio 2026 è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del Serale di Amici 25, che segna un momento importante nel percorso dei concorrenti. Dopo l’eliminazione di uno dei talenti, sono state rilasciate le prime dichiarazioni di Gabriele Gard, che ha commentato l’esperienza nel programma. La puntata ha visto anche altre sfide tra gli allievi e la proclamazione dei nuovi risultati.

Amici 25 è entrato nella fase decisiva con la settima puntata del Serale, andata in onda su Canale 5 sabato 2 Maggio 2026. A un passo dalla semifinale, il talent di Maria De Filippi ha visto una doppia eliminazione che ha cambiato gli equilibri della gara. A lasciare la scuola sono stati due cantanti, tra cui Gabriele Gard, che subito dopo l’uscita ha raccontato le sue sensazioni, condividendo a caldo emozioni, pensieri e riflessioni sul percorso appena concluso. I dettagli della settima puntata del Serale La doppia eliminazione nella settima puntata. La puntata ha segnato un momento cruciale per Amici 25, con due allievi costretti ad abbandonare la competizione.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25: prime parole di Gabriele Gard dopo l’eliminazione dal Serale

Amici 25 - Gard - La canzone del sole

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