amici 2026 chi sono gli eliminati del settimo serale e le sfide della puntata

Durante il settimo serale del talent, otto allievi si sono esibiti in diverse prove, mentre altri sono stati eliminati. La puntata ha visto una serie di sfide tra i concorrenti, con alcune performance che hanno portato all’eliminazione di alcuni partecipanti. Le esibizioni sono state trasmesse in diretta e hanno coinvolto vari momenti di confronto e valutazioni da parte della giuria. La serata ha portato a nuovi sviluppi nel percorso dei giovani artisti in gara.

La corsa verso la finale del talent show più amato d'Italia è ufficialmente entrata nel vivo: la prossima settimana si terrà la semifinale del Serale di Amici di Maria De Filippi e domenica 17 maggio, in prima serata su Canale 5, verrà proclamato il vincitore di questa edizione. Ieri, sabato 2 maggio, è andata in onda la settima puntata, condotta come sempre da Maria De Filippi. A valutare i progressi dei giovani allievi è stata la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Amadeus, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio. Il programma anche la settimana scorsa ha continuato a dominare gli ascolti, tenendo incollati davanti al piccolo schermo 2.881.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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