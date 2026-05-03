Altro incidente in autostrada | lunga coda e domenica da bollino rosso

Un incidente ha causato una lunga coda sull’autostrada nel pomeriggio di domenica, aggravando il traffico già intenso nel fine settimana. Dopo due incidenti mortali avvenuti tra sabato e domenica mattina, lungo le autostrade A7 e A12, si segnalano ulteriori disagi sul nodo genovese. La situazione ha portato a code e rallentamenti, contribuendo a un traffico particolarmente congestionato in questa giornata da bollino rosso.

Un altro incidente in autostrada, con grossi disagi per il traffico. Dopo i due motociclisti morti in poche ore tra sabato 2 e le prime ore di domenica 2 maggio 2026, il primo sulla A7 e il secondo sulla A12, si registrano nuovi problemi sul nodo genovese. Autostrade, secondo incidente mortale in.🔗 Leggi su Genovatoday.it Teano, incidente in autostrada: una cisterna carica di Gpl esplode vicino a due autogrill Notizie correlate Incidente in autostrada, lunga codaInizio di giornata complicato, lunedì 16 marzo 2026, sull'autostrada A26 a causa di un incidente, avvenuto prima delle 7, che ha visto coinvolti... Leggi anche: Esodo per le vacanze di Pasqua: in autostrada sarà traffico intenso, attese giornate da bollino rosso Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Autostrade, secondo incidente mortale in poche ore: perde la vita un altro motociclista; Ancora un incidente mortale in autostrada: motociclista di 42 anni muore dopo lo scontro con una macchina; Tragedia sull’A1 tra Ferentino e Anagni: morto un 52enne, grave un ferito; Schianto in A1: due feriti gravi. Caos code, traffico in tilt. Incidente in A7, muore un motociclista di 25 anni: è stato travolto dopo una cadutaIl motociclista, dopo essere caduto, è stato investito da almeno un veicolo. Sul posto 118, automedica ed elicottero dei vigili del fuoco, mentre la polizia ... ilsecoloxix.it Sbalzato dalla moto in galleria, finisce nella corsia opposta: travolto e ucciso da un'auto a 42 anniIncidente mortale in provincia di Genova. Il conducente della vettura non è riuscito a evitare l'impatto. I soccorsi sono stati inutili ... today.it Un altro incidente nella notte - facebook.com facebook All’età di 59 anni, ci ha lasciati Alex Zanardi. Simbolo ed ispirazione, Alex ha corso in Formula1 diventando poi campione paralimpico, conquistando 4 ori e 12 mondiali con la sua handbike. Un terribile incidente gli costò l’amputazione delle gambe poi, nel 20 x.com