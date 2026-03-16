Incidente in autostrada lunga coda

Lunedì 16 marzo 2026, sull'autostrada A26, si è verificato un incidente prima delle 7, coinvolgendo un'auto e un furgone. L'evento ha provocato una lunga coda che ha rallentato il traffico e causato disagi agli automobilisti in transito. La viabilità è rimasta congesta per diverse ore, con le autorità che hanno intervenuto per gestire la situazione.

Inizio di giornata complicato, lunedì 16 marzo 2026, sull'autostrada A26 a causa di un incidente, avvenuto prima delle 7, che ha visto coinvolti un'auto e un furgone. Per fortuna non gravi le conseguenze per gli occupanti dei due mezzi, che non hanno avuto bisogno di essere portati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia stradale. Forti ripercussioni sul traffico, già reso poco scorrevole dai numerosi cantieri. Nel tratto compreso tra Ovada e Voltri si sono registrati fino a 6 chilometri di coda. Una volta rimossi i mezzi incidentati, il traffico ha ripreso lentamente a scorrere. Non si registrano al momento (ore 7. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Autostrada, ancora caos: incidente tra mezzi pesanti e lunga coda Incidente sull’Autostrada del Sole, lunga coda fra Umbria e ToscanaFabro (Terni), 28 dicembre 2025 – Incidente stradale sull’autostrada del Sole all’altezza di Fabro, intorno alle 12,15. MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incidente in autostrada lunga coda Temi più discussi: Incidente in autostrada, lunga coda; Incidente all'uscita dell'autostrada A13: feriti un bambino e un adulto. Lunghe code al casello; Incidente A1 adesso: coda di 5 km a Sasso Marconi verso Sud; Incidente sull'autostrada a Orte: auto cappottata, un ferito e chilometri di coda | FOTO. Una strage, gravissimo incidente mortale in autostrada: traffico in tiltTerribile incidente stradale sull'A1 tra Ceprano e Pontecorvo: scontro tra un furgone pieno di operai e un altro mezzo ... notizie.it Incidente tra furgone e due camion: un ferito. Lunghe codeIncidente tra un furgone due camion nel tratto umbro della A1. Nello schianto è rimasta ferita una persona, che è stata presa in cura del personale del 118 intervenuto in autostrada. L’incidente si è ... umbria24.it L'incidente tra viale Pennacchi e la strada Litoranea. Illesi i tre ragazzi, tornavano a Frosinone - facebook.com facebook Bergamo, incidente tra 4 auto sulla provinciale Rivoltana: due morti, bambini tra i feriti x.com