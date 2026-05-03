Alluvione aiuti dall’Europa Due milioni per cinquanta opere Obiettivo puntato su Larciano

Dopo l’alluvione che ha colpito la Toscana nel novembre 2023, il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno ha ricevuto un finanziamento europeo di oltre 2 milioni di euro destinato a cinquanta interventi di ripristino. Tra le opere previste, molte si concentrano sulla zona di Larciano, dove sono in programma lavori per migliorare la gestione delle acque e ridurre i rischi di future esondazioni. La somma finanziaria è stata destinata alla realizzazione di interventi specifici per il territorio.

Cinquantuno interventi per un importo complessivo di oltre 2 milioni di euro. Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno mette finalmente mano alle operazioni di ripristino che si sono rese necessarie dopo l’alluvione del novembre 2023 in Toscana ed erano in attesa di essere realizzate. A finanziarle, l’ Unione Europea. Con riferimento all’evento "Emergenza Alluvione Regione Toscana", infatti, la Commissione Europea, con una delibera del 18 dicembre 2024, modificata a marzo 2026, ha infatti concesso all’Italia un contributo attinto dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea pari a oltre 67,8 milioni di euro, volto a finanziare operazioni essenziali di emergenza e recupero.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alluvione, aiuti dall’Europa. Due milioni per cinquanta opere. Obiettivo puntato su Larciano Notizie correlate Piemonte: 45,4 milioni per 679 opere dopo l’alluvione del 2025La Regione Piemonte ha attivato un piano di intervento da 45,4 milioni di euro per gestire le conseguenze dell’alluvione del 2025. Alluvione, un anno dopo, la Regione fa il punto sugli interventi: 20 opere per 19 milioni di investimentiIl sottosegretario Dika: "Lavoriamo insieme per realizzare quelle opere di difesa idraulica che aiutino i cittadini a sentirsi sicuri" In quelle ore... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Alluvione, aiuti dall’Europa. Due milioni per cinquanta opere. Obiettivo puntato su Larciano; Albenga, da Roma in arrivo 3 milioni e 400 mila euro per l’agricoltura colpita dall’alluvione. Alluvione, aiuti dall’Europa. Due milioni per cinquanta opere. Obiettivo puntato su LarcianoIl Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno dà il via alle operazioni di ripristino che erano in attesa. Investimento da oltre 45mila euro per la messa in sicurezza del torrente Bagnolo dopo il crollo. lanazione.it Alluvione Albenga, in arrivo 3,4 milioni per le aziende agricoleIn arrivo 3,4 milioni per le aziende agricole colpite dall'alluvione nel 2024 nella piana di Albenga e Ceriale, nel Savonese. (ANSA) ... ansa.it Tiene banco la vicenda della pulizia della spiaggia post alluvione - facebook.com facebook Regione Liguria, oltre 15 milioni per interventi e ristori alluvione 2024. Giampedrone, grazie a sinergia tra Roma , sindaci e tecnici locali #ANSA x.com