Alcione per la storia Cusatis va all’assalto Pole position Marconi

Alle 20, allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane, si svolge la prima partita playoff tra professionisti per la squadra dell’Alcione. La gara rappresenta un evento che potrebbe segnare un momento importante nella sua storia. I giocatori scendono in campo con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria in questa fase, mentre le altre formazioni si preparano a sfidarsi per il passaggio successivo. Cusatis guida la squadra in questa sfida decisiva.

Tutto pronto per una serata che può entrare nella storia dell’ Alcione. Questa sera alle 20 gli orange scenderanno in campo allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane per la prima, storica gara playoff tra i professionisti. Un appuntamento dal peso specifico enorme, non solo per il presente, ma anche per il futuro del club, chiamato a misurare le proprie ambizioni in un contesto competitivo e ad alta tensione. La sfida contro il Lumezzane si preannuncia equilibrata e aperta a ogni scenario. Le due squadre arrivano a questo incrocio ravvicinate in classifica, rendendo l’esito dei novanta minuti ancora più incerto. Il regolamento però è chiaro: per andare avanti servirà solo la vittoria, un fattore che influenzerà l’atteggiamento della squadra di Cusatis, chiamata a trovare il giusto equilibrio tra coraggio e lucidità.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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