Albisole | 413 studenti incontrano i migranti per il progetto SAI

In un'area vicino al mare, oltre 400 studenti hanno incontrato i migranti coinvolti nel progetto di accoglienza SAI. L'iniziativa ha previsto momenti di confronto diretto, permettendo ai giovani di conoscere le esperienze e le storie di chi ha lasciato il proprio paese in cerca di nuove opportunità. Durante l'incontro, i ragazzi hanno potuto porre domande e ascoltare direttamente le testimonianze dei beneficiari, guidati da figure che hanno facilitato il dialogo.

? Cosa scoprirai Come cambierà la percezione dei ragazzi dopo il confronto diretto?. Chi guiderà il dialogo tra gli studenti e i beneficiari del SAI?. Perché le due amministrazioni hanno deciso di unire le forze?. Cosa accadrà nei giardini scolastici durante gli incontri di maggio?.? In Breve Incontro il 7 maggio ad Albisola Superiore con gli assessori Sprio e Brizzo.. Nuova sinergia territoriale con Albissola Mare e l'assessore Silvia Tremolati.. Prossimo appuntamento il 19 maggio presso la sede scolastica di via Gentile.. Progetto coordinato dalla Bottega della Solidarietà dal 2018 per l'integrazione locale.. Giovedì 7 maggio alle ore 10, le classi terze della scuola media di Albisola Superiore incontreranno l’equipe del Sai il progetto educativo Uomini in Viaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albisole: 413 studenti incontrano i migranti per il progetto SAI Notizie correlate Andrea Lucchetta e i campioni paralimpici Tapia e Corso incontrano gli studenti pescaresi per il progetto "Campioni di vita"Si terrà a Pescara la quarta tappa dell'iniziativa #Campionidivita, l'evento dedicato agli studenti delle scuole superiori. Treno della Memoria, 413 studenti toscani in viaggio verso Auschwitz dal 23 al 27 marzoDal 23 al 27 marzo 2026, il Treno della Memoria porterà oltre 400 studenti toscani ad Auschwitz per non dimenticare L'articolo .