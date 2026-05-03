Alberto Cirio i vizi della mamma sono i più belli | la foto sulla panchina del paese fa il pieno di like
Nel pomeriggio di domenica 3 maggio, un post pubblicato sui social ha attirato molta attenzione. In una foto condivisa dal presidente di Regione, si vede lui insieme alla madre, una ex maestra che ha appena festeggiato ottant’anni. La didascalia accompagna lo scatto con una frase che fa discutere, attirando numerosi like e commenti tra gli utenti online.
Il post di Alberto Cirio oggi, domenica 3 maggio, ha fatto il pieno di like sui social. Il presidente di Regione ha condiviso una foto con la mamma Grazia, ex maestra, che a gennaio ha compiuto 80 anni.Mamma Grazia, come la chiama affettuosamente il presidente di Regione, appare in una foto in.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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