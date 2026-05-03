Al Tubaldi, la Recanatese si prepara a una partita decisiva contro il Fossombrone, con l’obiettivo di evitare problemi più gravi in questa fase della stagione. La squadra ha trascorso una settimana di attesa e tensione, che si conclude con l’obbligo di ottenere i tre punti per mantenere le speranze di classifica vive. La sfida diventa dunque fondamentale per il proseguo del campionato.

L’indignazione deve trasformarsi in rabbia: dopo una settimana trascorsa prima in trepidante attesa poi con l’amarissima notizia della decisione della Sezione Disciplinare del TFN che ha "graziato" il Chieti con sanzioni lievissime e soprattutto senza alcun punto di penalizzazione, la Recanatese deve trovare la forza per riconcentrarsi esclusivamente sul campo a chiudere la regular season battendo il Fossombrone, un obbligo imposto dalla traballante classifica. Il dispositivo 195 del 30 aprile è stato, per molti aspetti, clamoroso ed andrà comunque a costituire un precedente sul quale si discuterà a lungo e che potrebbe rappresentare un pericolo per l’intero "sistema" il quale di falle ne ha già parecchie.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Al Tubaldi. La Recanatese deve evitare guai peggiori. Obbligatorio vincere contro il Fossombrone

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