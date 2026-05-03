Nelle ultime ore si è diffusa online una vicenda riguardante una presunta raccolta di fondi per un bambino malato. Attraverso i social, alcuni utenti hanno condiviso una richiesta di aiuto accompagnata da un link per donazioni. Tuttavia, è stato scoperto che si tratta di una truffa volta a ingannare migliaia di persone, sfruttando la condizione del bambino per ottenere soldi in modo illecito.

Ti capita di scorrere i social e imbatterti in una storia che ti colpisce allo stomaco: un bambino malato, una richiesta urgente, un link per donare. È esattamente così che funziona una delle truffe più diffuse del momento. Una raccolta fondi che chiede aiuto per un presunto bambino chiamato “Davide” sta circolando da mesi su Facebook, raccogliendo migliaia di euro e ingannando moltissime persone. Ma il problema è che quella storia, in realtà, è falsa. Tutto parte da contenuti autentici: foto e video di un bambino che ha davvero combattuto la leucemia. La sua storia è reale ed è stata raccontata online dal padre, ma in realtà quel bambino è statunitense ed ha affrontato anni di cure, riuscendo fortunatamente a guarire.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Aiutate Davide”: la truffa che sfrutta un bambino malato che sta ingannando migliaia di persone

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