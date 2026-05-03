Il 2 maggio 2026, due wrestler hanno annunciato di aver resciso i loro contratti con la WWE, dopo aver rifiutato una ristrutturazione proposta dalla TKO. La decisione arriva dopo aver raggiunto un accordo di rescissione consensuale. Nel frattempo, nel mondo della AEW, il gruppo chiamato New Day ha suscitato interesse, con un membro che ha già condiviso contenuti sui social network, salutando i fan e lasciando aperta la possibilità di future collaborazioni.

Il 2 maggio 2026 Kofi Kingston e Xavier Woods hanno raggiunto un accordo per la rescissione consensuale dei loro contratti con la WWE, dopo aver respinto la ristrutturazione contrattuale proposta dalla TKO. Ora che il New Day è di fatto sul mercato, è la AEW ad essersi mossa per prima. Le indiscrezioni di Fightful Select e PWInsider sull’interesse della AEW. A riferire del fermento nella compagnia rivale è Fightful Select: «Le fonti interne alla WWE sono rimaste sbigottite dall’addio del New Day, con molti convinti che sarebbero rimasti in WWE per tutta la carriera, soprattutto Kofi Kingston. Senza alcuna sorpresa, importanti nomi della AEW si stanno già muovendo per farli ingaggiare dalla compagnia».🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Forte interesse per il New Day, MJF li accoglie già sui social

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