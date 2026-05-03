Adulti nella stanza

In un’aula di tribunale si sono svolte udienze che hanno coinvolto adulti di varie età, accusati di reati diversi. Durante le udienze sono state lette dichiarazioni e testimonianze, mentre i giudici hanno ascoltato le parti coinvolte. La discussione si è concentrata su dettagli specifici delle accuse e sulla presentazione delle prove. La procedura legale ha seguito i passaggi previsti dalla legge, con l’obiettivo di arrivare a una decisione definitiva.

“Era il tempo migliore e il tempo peggiore, la stagione della saggezza e la stagione della follia, l’epoca della fede e l’epoca dell’incredulità; il periodo della luce e il periodo delle tenebre, la primavera della speranza e l’inverno della disperazione. Avevamo tutto dinanzi a noi, non avevamo nulla dinanzi a noi”. (Charles Dickens, “Racconto di due città”, 1859). Non trovo frase migliore per descrivere questo nostro tempo. Tutto quello su cui avevamo costruito le nostre certezze progressivamente sembra svanire, una crisi dopo l’altra. Tutto quello che un tempo sembrava inaccettabile pare divenire ordinario superando limiti che apparivano invalicabili, una linea rossa dopo l’altra.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Intervista a HERMAN MEDRANO e KALIBRO | Il mondo nella Stanza

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