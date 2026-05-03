È morto Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione di handbike. Nel corso della sua vita ha subito gravi incidenti, tra cui uno nel 2001 in una gara di Champ Car e uno nel 2020 durante una staffetta di solidarietà, che lo avevano lasciato con gravi ferite. Nonostante le difficoltà, aveva continuato a competere e a ispirare molte persone, mostrando grande determinazione e coraggio.

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© Liberoquotidiano.it - Addio Alex Zanardi, cosa vi ha colpito di più in lui?

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