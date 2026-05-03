Abusi edilizi nel capannone il Tar boccia il ricorso dei proprietari
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato dai proprietari riguardo a un caso di presunti abusi edilizi in un capannone. La decisione del tribunale mette fine alla disputa legale, sancendo l’inesito della contestazione sollevata dai ricorrenti. La questione riguarda aspetti urbanistici legati alla costruzione del capannone e alle relative autorizzazioni.
Si chiude con una bocciatura per i ricorrenti la vicenda urbanistica esaminata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. I giudici hanno dichiarato improcedibile il ricorso contro l’ordinanza di demolizione e respinto la richiesta di sanatoria relativa a un immobile nel territorio.🔗 Leggi su Casertanews.it
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