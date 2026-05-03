Abissi a 9.131 metri | filmata una creatura misteriosa nel Pacifico

Nel Pacifico, a circa 9.131 metri di profondità, è stata registrata una creatura sconosciuta. La sua struttura appare rigida e di forma insolita, suscitando curiosità tra gli esperti. La registrazione è stata effettuata mediante un video che mostra l’animale muoversi nelle acque profonde. La scoperta ha attirato l’attenzione di ricercatori interessati a comprendere come un organismo di questo tipo possa adattarsi alle condizioni estreme di quell’ambiente.

? Cosa scoprirai Cosa nasconde la struttura rigida di questa creatura aliena?. Come può un organismo sopravvivere a 9.131 metri di profondità?. Perché gli scienziati non riescono a classificare questo nuovo esemplare?. Quali nuove regole biologiche riscrive questo avvistamento negli abissi?.? In Breve Profondità record di 9.131 metri superata di 5.000 metri rispetto ai nudibranchi noti.. Ricerca condotta da Minderoo-UWA Deep Sea Research Centre e Università di Tokyo.. Ecosistema mappato include Alicella gigantea, spugne carnivore e 1.500 crinoidi.. Lumaca individuata a 8.336 metri documentata tramite sommergibili e telecamere adescate.. A 9.131 metri di profondità al largo della costa giapponese, una spedizione scientifica ha filmato un organismo misterioso che sfida le attuali classificazioni biologiche del regno animale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abissi a 9.131 metri: filmata una creatura misteriosa nel Pacifico Notizie correlate “Un unicorno dagli occhi giganti”: spunta dal mare il rarissimo “Pesce Liocorno”, la misteriosa creatura degli abissi spiaggiata in SiciliaL'esemplare di Lophotus lacepede trovato giovedì: ha spruzzato inchiostro prima di morire. Mostro nel Lago di Como: la misteriosa creatura dalle squame rosse? Cosa scoprirai Cosa hanno visto realmente i cacciatori di Colico nel 1946? Come ha fatto una batisfera a scovare la creatura nel 1954? Chi ha dato...