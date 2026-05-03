I familiari di un uomo di 53 anni, originario di Bisceglie, hanno fatto un nuovo appello per la rimozione delle macerie nel tentativo di trovare eventuali resti del loro congiunto. La persona è scomparsa dopo il crollo di un ponte sulla strada statale 16 nel Molise, avvenuto il 2 aprile scorso a causa delle condizioni meteorologiche avverse, che ha coinvolto anche il mezzo di trasporto dell'uomo.

Nuovo appello da parte dei famigliari di Domenico Racanati, l'uomo di 53 anni originario di Bisceglie di cui non si hanno più notizie dal 2 aprile scorso quando il ponte sulla strada statale 16 si è sbriciolato sul Trigno, in Molise, a causa del maltempo, inghiottendo la sua auto. "Sono la mamma di Domenico, non chiedo favori, ma giustizia. Mio figlio non deve restare neanche un altro giorno lì sotto. È vergognoso. È il dolore di una madre che parla e che chiede che suo figlio torni a casa". Queste le parole della donna in un appello social pubblicato dall'associazione "Pescatori a tavola". Parole cariche di dolore e rabbia anche da parte del fratello di Domenico, Alessandro Racanati.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Domenico Racanati disperso nel crollo del ponte sul Trigno, i famigliari "Rimuovete le macerie"

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