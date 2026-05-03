4 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 4 maggio si trova al 124º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come una persona determinata e concreta, con una spiccata capacità di agire e di prendere decisioni rilevanti. In questo giorno si svolgono anche le pubblicazioni dell’oroscopo e dell’almanacco dedicati ai vari segni zodiacali, offrendo previsioni e informazioni specifiche.

Il 4 maggio è il 124º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e concreto, con una forte capacità di agire e prendere decisioni nei momenti importanti.Santo del giorno: San Floriano, martire.Proverbio del giorno: Maggio piovoso, anno ubertoso.Fatti salienti: nel 1949 ci fu.🔗 Leggi su Veronasera.it

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