Abbiamo stilato una lista dei cento videogiochi più significativi di sempre, basandoci su criteri di popolarità, innovazione e impatto nel settore. La selezione include titoli di varie epoche e piattaforme, riflettendo la diversità delle esperienze videoludiche. La classifica è frutto di analisi e opinioni di esperti e appassionati, senza preferenze personali.

Realizzare la classifica dei migliori videogiochi di tutti i tempi è una sfida complessa, perché ogni epoca, piattaforma e giocatore ha gusti, esperienze e riferimenti diversi. Nonostante questo, alcuni titoli sono riusciti a superare le mode e le generazioni, conquistando un posto indelebile nella storia del gaming e nella memoria collettiva. Per realizzare questa classifica dei 100 migliori videogiochi di sempre, GQ ha coinvolto un ampio gruppo di esperti del settore, tra cui sviluppatori, streamer, registi e giornalisti. L’obiettivo era selezionare i giochi più influenti, innovativi e memorabili, creando una panoramica autorevole e rappresentativa dell’intero universo videoludico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I 100 migliori videogiochi di tutti i tempi, secondo noi

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