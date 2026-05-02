Zootecnia in Basilicata | la sfida per una salute integrata e sicura

In Basilicata, il settore zootecnico si trova di fronte a nuove sfide legate alla salute degli animali e alla sicurezza alimentare. Recenti cambiamenti nelle normative riguardano la gestione degli allevamenti, con l’obiettivo di garantire prodotti più sicuri per i consumatori. La discussione si concentra su come le condizioni di salute degli animali possano influire sulla qualità del cibo e quali misure siano state adottate per rispettare le nuove regole.

? Cosa scoprirai Come influisce la salute degli animali sulla sicurezza del nostro cibo?. Quali nuove regole cambieranno la gestione degli allevamenti lucani?. Perché ridurre gli antibiotici protegge l'intero ecosistema della Basilicata?. Dove si terrà il prossimo incontro per la sostenibilità zootecnica?.? In Breve Partecipano Andrea Bassini, Pasquale De Palo e i direttori ASL di Potenza e Matera.. Incontri formativi già svolti a Muro Lucano, Lagonegro e Accettura.. Prossimo appuntamento programmato dall'Associazione regionale allevatori presso il comune di Tursi.. Focus su allevamento bovini linea vacca-vitello per la sostenibilità territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zootecnia in Basilicata: la sfida per una salute integrata e sicura Notizie correlate Zootecnia industriale: il prezzo nascosto tra salute e ambiente? Cosa sapere La zootecnia industriale genera il 14,5% delle emissioni globali di gas climalteranti. Senigallia: la sfida per una città senza auto e più sicura? Cosa sapere La coalizione di centrosinistra organizza a Senigallia un confronto sulla nuova mobilità urbana. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Basilicata, il Consiglio regionale approva le proposte della minoranza: fondi per forestazione, Maratea e sanità; Lavori Consiglio regionale: via libera a odg forestazione del Centrosinistra, odg su Maratea, Comuni costieri, Randagismo, Zootecnia, Endometriosi, Vulvodinia e neuropatia del pudendo. Basilicata, pronto il piano rilancio per il settore zootecnicoSalvaguardare e migliorare il patrimonio zootecnico regionale, migliorarne la qualità, valorizzare gli alimenti, elevare il livello di sicurezza alimentare e soprattutto elevare il livello ... lagazzettadelmezzogiorno.it Agricoltori ed allevatori si sentono «abbandonati»A seguito del Tavolo Verde svoltosi in Regione, Coldiretti Basilicata in una nota esprime «forte preoccupazione per l’assenza di certezze in ordine alle risorse finanziarie destinate al settore ... lagazzettadelmezzogiorno.it Approvata al Parlamento europeo la relazione sul futuro della zootecnia guidata dal nostro capodelegazione @carlo.fidanza! Un lavoro importante di Fratelli d’Italia che rimette al centro un principio chiaro: la zootecnia è un pilastro della sicurezza alimenta - facebook.com facebook Zootecnia, #Assica: Il Rapporto del Parlamento Ue sul futuro sostenibile ha ridato dignità al settore salumi x.com