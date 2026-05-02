Williams il dilemma del peso | sfida tecnica tra massa e aerodinamica

La Williams sta affrontando una sfida tecnica in vista di una riduzione di 28 chili del peso del veicolo, cercando di mantenere le prestazioni aerodinamiche. La squadra ha incontrato difficoltà legate a errori nei software di gestione che hanno causato rallentamenti nella produzione presso il centro di sviluppo. La questione riguarda soprattutto come ottimizzare la massa senza compromettere l'efficienza aerodinamica, in un contesto di continuo lavoro per migliorare le prestazioni del mezzo.

? Cosa scoprirai Come può la Williams eliminare 28 chili senza perdere carico aerodinamico?. Quali errori nei software di gestione hanno rallentato la produzione a Grove?. Perché la scelta dei test in galleria del vento ha penalizzato la costruzione?. Come influirà il raddoppio dei componenti sulla velocità di Carlos Sainz?.? In Breve La FW48 pesa 28 chili sopra il limite di 768 kg previsto.. James Vowles segnala errori nei software PLM ed ERP della fabbrica di Grove.. Il numero di componenti della vettura è quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente.. Sainz ha ottenuto podi in Azerbaijan e Qatar durante la stagione 2025.. Il team Williams affronta una sfida tecnica cruciale a Miami, dove la FW48 pesa ben 28 chili in più rispetto al limite di 768 kg stabilito per il regolamento 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Williams, il dilemma del peso: sfida tecnica tra massa e aerodinamica Notizie correlate Williams rivoluziona l'aerodinamica con i nuovi deviatori di flusso nel T-trayNei primi giorni di test in Bahrain, l’attenzione è incentrata su soluzioni tecniche emergenti sulle monoposto più reattive. Nuova gravel Felt Breed: meno peso e -10,5% di resistenza aerodinamica? Cosa sapere Felt presenta la nuova gravel Breed con telaio da 950 grammi nella taglia 54. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Williams affronta un drammatico passo indietro nella nuova era della F1: una difficile strada verso il recupero davanti a sé.; Alex Albon rivela che il recupero della Williams FW48 sarà un lungo viaggio: la lotta inizia ora.; GianPiero Lambiase affronta un drammatico dilemma con la Red Bull: David Coulthard avverte dei rischi di uscita. Scoderia Williams per Alex: "Ricordando Alex Zanardi, uno straordinario membro della famiglia F1. Ciao, Alex." - facebook.com facebook