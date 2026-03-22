Rudy Zerbi e Grace: l’amore raccontato senza ironia. Abituato a battute taglienti e giudizi severi ad Amici, questa volta Rudy Zerbi cambia registro. A Verissimo si mostra in una versione più intima, lontana dai riflettori del talent. Parla di Grace, la sua compagna, con parole che sorprendono per profondità e semplicità. Non è solo una storia d’amore, ma un equilibrio costruito nella vita quotidiana. “Sono un uomo molto fortunato”, dice. E non è una frase di circostanza. “È più giovane, ma la grande è lei”. La differenza d’età c’è, ed è evidente: 22 anni. Ma per Zerbi non è questo il punto. Anzi, ribalta completamente la prospettiva: “Nei momenti difficili, quando bisogna essere grandi, la grande è lei”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Nei momenti difficili è lei la più grande’: Rudy Zerbi si svela su Grace, amore e famiglia allargata

Articoli correlati

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a Verissimo, la verità sull’amore: “Innamorato di una donna più giovane”Silvia Toffanin ha intervistato Alessandra Celentano a Rudy Zerbi, due volti storici di Amici, che hanno parlato sia del proprio impegno in studio...

Chi è la giovane e ricca fidanzata di Rudy Zerbi, Grace Raccah (e chi sono le sue ex)Rudy Zerbi e la giovane Grace Raccah pare stiano insieme da un paio di anni, ma trattandosi di una donna molto riservata su di lei non si hanno molte...

Aggiornamenti e notizie su Rudy Zerbi

Temi più discussi: Rudy Zerbi a Verissimo: Sono innamorato. La mia compagna è più giovane di me, ma è matura e io sono molto fortunato. Chi è Grace Raccah; Pierpaolo Pretelli: Qualcuno ha provato a buttarmi del fango addosso, senza un briciolo di verità; Enrica Bonaccorti, il feretro nella chiesa degli Artisti sulle note de 'La Lontananza' scritta da lei per Modugno VIDEO; Sean Penn in Ucraina, l'attore riceve l'Oscar fatto con resti di un vagone colpito dagli attacchi russi: Per me è un tesoro VIDEO.

Rudy Zerbi a Verissimo parla della sua compagna: È più giovane di me, è una donna straordinaria e io sono un uomo molto fortunato perché…Ospiti nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ci hanno offerto di loro una versione inedi ... isaechia.it

Rudy Zerbi a Verissimo: «Sono innamorato. La mia compagna è più giovane di me, ma è matura e io sono molto fortunato». Chi è Grace RaccahRudy Zerbi si racconta con un tono intimo e affettuoso quando parla di Grace, la sua compagna. Nel corso dell’intervista a Verissimo, il maestro di Amici ha dedicato parole ... ilgazzettino.it

Il nuovo amore di Rudy Zerbi, ecco la sua fidanzata molto più giovane di lui facebook

Il professore Rudy Zerbi, tra i suoi allievi, escluderebbe Plasma o Caterina dal Serale e la cantante reagisce così #Amici25 x.com