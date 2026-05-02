Domenica 3 maggio alle 12:15 si affrontano Volendam e Heerenveen in una sfida valida per la penultima giornata del campionato. A tre turni dalla conclusione, il Volendam ha buone possibilità di evitare la retrocessione diretta, ma la strada verso la salvezza resta difficile considerando gli scontri diretti nelle ultime due partite. La partita si inserisce in un momento cruciale per entrambe le squadre, con obiettivi ancora da raggiungere.

A tre giornate dalla fine del campionato, il Volendam ha ottime chance di evitare la retrocessione diretta ma per quanto riguarda la salvezza diretta, evitando anche gli spareggi, sarà tutta un’altra storia perché dovrà affrontare due scontri diretti proprio nelle ultime due partite. L’Heerenveen invece è vicinissimo a qualificarsi per i playoff locali che mettono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Volendam-Heerenveen (domenica 03 maggio 2026 ore 12:15): formazioni, quote, pronostici

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