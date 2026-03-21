NEC-Heerenveen domenica 22 marzo 2026 ore 12 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 22 marzo 2026 alle 12:15 si gioca il match tra NEC e Heerenveen. Se il NEC vincerà, recupererà punti in classifica rispetto all’Heerenveen e si avvicinerà al Feyenoord. La partita si svolge nel consueto orario di pranzo e rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la posizione in classifica. Dopo l’incontro, il NEC potrà seguire il Klassieker in televisione.

Se il NEC batterà l’Heerenveen nel tradizionale match di domenica all’ora di pranzo, la squadra di casa appariglierà il Feyenoord in classifica e poi potrà rilassarsi e guardare il Klassieker in TV. I padroni di casa vengono da tre vittorie consecutive in tutte le competizioni, tra le quali quella contro il PSV che ha fruttato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - NEC-Heerenveen (domenica 22 marzo 2026 ore 12:15): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Heerenveen-Groningen (domenica 18 gennaio 2026 ore 12:15): formazioni, quote, pronosticiHeerenveen e Groningen si affrontano nell’edizione numero 73 del Derby van het Noorden, ovvero il derby del nord. Aggiornamenti e notizie su NEC Heerenveen domenica 22 marzo 2026... Discussioni sull' argomento NEC Nijmegen v Heerenveen: top-three push meets play-off chase; NEC-Heerenveen (domenica 22 marzo 2026 ore 12:15): formazioni, quote, pronostici; NEC Nijmegen vs SC Heerenveen Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Eredivisie 22-03-2026; NEC-Heerenveen domenica 22 marzo 2026 ore 12 | 15 | formazioni quote pronostici. Grande forma dell'Heerenveen: nelle ultime cinque gare ha messo insieme bellezza di 12 pt. Questa sarebbe la classifica contando appunto solo le più recenti cinque partite, con un Heerenveen addirittura primo, sei posizioni più in alto che in quella at facebook