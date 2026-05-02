Volendam-Heerenveen domenica 03 maggio 2026 ore 12 | 15 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 3 maggio 2026 alle 12:15 si gioca la sfida tra Volendam e Heerenveen, penultima giornata del campionato. A tre turni dalla fine, il Volendam ha buone possibilità di evitare la retrocessione diretta, ma la salvezza senza spareggi dipenderà anche dai risultati delle ultime due partite, che prevedono due scontri diretti. Le formazioni sono ancora da ufficializzare e le quote sono in fase di aggiornamento.

A tre giornate dalla fine del campionato, il Volendam ha ottime chance di evitare la retrocessione diretta ma per quanto riguarda la salvezza diretta, evitando anche gli spareggi, sarà tutta un’altra storia perché dovrà affrontare due scontri diretti proprio nelle ultime due partite. L’Heerenveen invece è vicinissimo a qualificarsi per i playoff locali che mettono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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