Volendam-Heerenveen domenica 03 maggio 2026 ore 12 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 3 maggio 2026 alle 12:15 si gioca la sfida tra Volendam e Heerenveen, penultima giornata del campionato. A tre turni dalla fine, il Volendam ha buone possibilità di evitare la retrocessione diretta, ma la salvezza senza spareggi dipenderà anche dai risultati delle ultime due partite, che prevedono due scontri diretti. Le formazioni sono ancora da ufficializzare e le quote sono in fase di aggiornamento.

A tre giornate dalla fine del campionato, il Volendam ha ottime chance di evitare la retrocessione diretta ma per quanto riguarda la salvezza diretta, evitando anche gli spareggi, sarà tutta un’altra storia perché dovrà affrontare due scontri diretti proprio nelle ultime due partite. L’Heerenveen invece è vicinissimo a qualificarsi per i playoff locali che mettono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Volendam-Heerenveen (domenica 03 maggio 2026 ore 12:15): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate NEC-Heerenveen (domenica 22 marzo 2026 ore 12:15): formazioni, quote, pronosticiSe il NEC batterà l’Heerenveen nel tradizionale match di domenica all’ora di pranzo, la squadra di casa appariglierà il Feyenoord in classifica e poi... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Volendam v Heerenveen: play-off push meets survival fight; Quote scommesse Volendam - Heerenveen; Pronostico FC Volendam - SC Heerenveen: analisi e quote; Volendam-Heerenveen (domenica 03 maggio 2026 ore 12:15): formazioni, quote, pronostici. Volendam-Heerenveen (domenica 03 maggio 2026 ore 12:15): formazioni, quote, pronostici ift.tt/FU4LOEt #scommesse #pronostici x.com Il sorteggio integrale permette vantaggi e svantaggi nel cammino di coppa quindi, oltre ai meriti, ci vuole anche un pizzico di fortuna. Per il NEC tre squadre dilettanti della Tweede Divisie, poi il Volendam, infine il grosso ostacolo PSV. L'AZ ha iniziato diretta - facebook.com facebook