La capinera l'uccello cenerino che si può trovare nei parchi e nei giardini italiani

La capinera è un piccolo uccello che si può trovare frequentemente nei parchi e nei giardini italiani. Appartenente alla famiglia dei passeri, ha una corporatura snella e un canto melodioso. I maschi si distinguono per la testa nera, mentre le femmine hanno una colorazione più chiara. Questo uccello si vede spesso tra i rami degli alberi, dove si sposta con agilità. La sua presenza è comune in molte zone del paese durante tutto l’anno.

La capinera (Sylvia atricapilla) è un piccolo passeriforme molto comune in Italia, riconoscibile per il canto melodioso e la testa nera dei maschi. Vive anche in parchi e giardini e il suo canto è tra i più complessi e apprezzati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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