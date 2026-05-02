Visita guidata tematica sui segreti della Cesena musicale

Sabato 9 maggio si terrà una visita guidata dedicata alla scoperta degli aspetti nascosti della scena musicale di Cesena. L’iniziativa prevede un percorso attraverso luoghi e storie legate alla tradizione musicale della città, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere dettagli e curiosità poco noti. L’evento si rivolge a chi desidera approfondire la conoscenza del patrimonio musicale locale e scoprire aspetti meno noti di questa realtà.

Sabato 9 maggio una visita guidata tematica porterà i partecipanti a scoprire i segreti della Cesena musicale. La città ha da sempre uno stretto rapporto con la quarta arte. Nella passeggiata musicale in programma il 9 maggio, a partire dalle ore 15.30, la guida accompagnerà i partecipanti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Visita guidata tematica: “La Wunderkammer Moscardo: tra arte, mito e scienza” al Museo Miniscalchi-ErizzoUna visita speciale dedicata alla figura di Ludovico Moscardo, illustre erudito veronese, per approfondire la sua storia e le sue straordinarie... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Visita guidata tematica sui segreti della Cesena musicale; Aabitare il tempo: visita guidata gratuita al Museo Zannato; Villa d'Este (Tivoli): visita guidata speciale per la VII Giornata; La celebrazione della Liberazione all'Eremo di Santa Caterina: visite guidate sui passi dei neozelandesi. Escursione e Visita guidata a Monte San Savino sul tema olivo e olioArezzo, 20 novembre 2024 – Domenica 24 novembre a Monte San Savino escursione e visita guidata in occasione della Fiera di Santa Caterina Le associazioni Cammino della Traslazione A.S.D. affiliata C.S ... lanazione.it Tarquinia, visita guidata sui luoghi del cardinale Vitelleschi domenica, alle 15.Dopo il grande successo di pubblico e critica, che ha permesso di estendere la mostra dedicata al celebre dipinto della Madonna di Tarquinia di Filippo Lippi fino al 4 maggio, l’Amministrazione ... ilmessaggero.it Scopri il fascino romantico del Cimitero Acattolico di Testaccio, visita guidata a Roma con ingresso riservato, Sabato 9/05 ore 11:10. Istituito sin dal lontano 1716, il Cimitero degli Inglesi, detto anche dei protestanti, è uno tra più antichi cimiteri d'Europa. Riorga - facebook.com facebook Non perdetevi la visita guidata a piedi originale «Sulle tracce di Cipro a Venezia» l’8, 9, 11, 12 di maggio! Un viaggio nel tempo e nello spazio! Scopriremo insieme i legami e racconteremo il rapporto speciale tra #Cipro e #Venezia attraverso i m x.com