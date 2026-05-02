Vi racconto gli splendidi anni quando i bar erano l’anima del paese

Negli anni passati, i bar del paese rappresentavano un punto di ritrovo fondamentale, specialmente durante le calde estati. Le giornate erano scandite dal sole che bruciava e dal piacere di sedersi all’ombra di queste attività, dove le sedie lasciavano segni sulle gambe e sulle spalle. Questi spazi erano frequentati quotidianamente dalla comunità, creando un modo di vivere condiviso e spontaneo.

Manfredonia – GLI anni, delle torridi estati, del sole bollente che ti bruciava la pelle, seduti a quella piccola ombra dei bar a quelle sedie che ti segnavano le gambe e le spalle – fresche e leggere.Quando i pomeriggi estivi trascorrevano lenti e i cittadini raccontavano mille fatterelli di paese – la tranquillità di vivere era tanta,che oggigiorno non vedo affatto – ma solo facce lugubre,e modi di comportamenti orrendi.Credo che furono gli anni ’80,quando i jukebox la facevano da padrone – e la vita cittadina era una terra profumata di timo e fico d’ india, da contorni di grandi ed estesi valli verdi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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