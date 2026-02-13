Sanremo 76 anni | al Quirinale Mattarella celebra la musica come identità e racconto del Paese

Il Presidente Sergio Mattarella ha incontrato i protagonisti del 76° Festival di Sanremo al Quirinale, celebrando la musica come elemento fondamentale dell’identità italiana. La visita si è svolta in una mattinata di grande entusiasmo, con il Capo dello Stato che ha sottolineato il ruolo della musica come racconto e patrimonio culturale del Paese. Durante l’incontro, Mattarella ha evidenziato come il Festival rappresenti ogni anno un momento importante di condivisione e orgoglio nazionale, rafforzando il legame tra musica, storia e tradizione italiana.

Sanremo al Quirinale: Mattarella celebra la musica come patrimonio culturale nazionale. Roma, 13 febbraio 2026 – Una mattinata di festa e riconoscimento per la musica italiana al Quirinale, dove il Presidente Sergio Mattarella ha incontrato i protagonisti del 76° Festival di Sanremo. L’evento ha sancito l’importanza della kermesse come specchio della società e volano per l’industria musicale, sottolineando il suo impatto culturale ed economico sul Paese. Un dialogo tra istituzioni e musica popolare. L’incontro, avvenuto oggi, ha visto la partecipazione di Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, della cantante Laura Pausini e del direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su quirinale mattarella

Questa mattina, i rappresentanti del Festival di Sanremo sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella.

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato che per la prima volta in 76 anni il Festival di Sanremo vedrà protagonisti e Presidente Mattarella incontrarsi di persona.

Ultime notizie su quirinale mattarella

Argomenti discussi: Carlo Conti e i big di Sanremo al Quirinale il 13 febbraio: È la prima volta dopo 76 anni anni di Festival; Carlo Conti e i big di Sanremo 2026 al Quirinale: È la prima volta nella storia; L'annuncio di Carlo Conti: I big di Sanremo saranno ricevuti da Mattarella, è la prima volta in 76 anni di Festival; Sanremo 2026, da Mattarella Carlo Conti, Pausini e i Big di Sanremo.

Conti al Quirinale: su palco di Sanremo celebreremo 80 anni RepubblicaMilano, 13 feb. (askanews) – Gli 80 anni della Repubblica italiana verranno celebrati anche sul palco di Sanremo. Lo ha annunciato il presentatore Carlo Conti al Quirinale, dove è stato ricevuto, per ... askanews.it

Sanremo al Quirinale: Mattarella riceve Conti, Pausini e i Big in garaPer la prima volta nella storia, la musica leggera entra ufficialmente al Colle, suggellando il legame tra cultura popolare e istituzioni ... rainews.it

Il presidente Mattarella stamane ha ricevuto i protagonisti di Sanremo al Quirinale #Mattarella #sanremo2026 #Presidente - facebook.com facebook

Sanremo, i big al Quirinale intonano Azzurro. Mattarella: "Canto senza emettere suoni dall'asilo" x.com