Verso Bologna-Cagliari Italiano | Riconquistare il Dall’Ara per difendere l’8°posto

Alla vigilia della partita tra Bologna e Cagliari, il difensore Italiano ha dichiarato che l'obiettivo è riconquistare il Dall’Ara per mantenere l’ottavo posto in classifica. La sfida si giocherà domattina alle 12, con il Bologna che cerca di consolidare la propria posizione in campionato. La squadra sarda, invece, arriva con l’intento di ottenere punti importanti in trasferta.

Alla vigilia della sfida casalinga contro la formazione di Pisacane in programma domattina alle ore 12.30, il mister felsineo ha parlato ai microfoni di Casteldebole, spaziando dalle possibili chiavi tattiche dell’imminente match del Dall’Ara alla sua situazione contrattuale.Importante vincereCon.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Bologna-Cagliari: scontro per l’Europa o la salvezza al Dall’Ara? Cosa scoprirai Come può il tridente di Italiano garantire il settimo posto? Chi sarà l'uomo chiave per la salvezza matematica del Cagliari? Quali... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Verso Bologna-Cagliari, Italiano: Riconquistare il Dall’Ara per difendere l’8°posto; Bologna-Cagliari | Conferenza stampa prepartita di Italiano; Le probabili scelte di Italiano per Bologna-Cagliari; Bologna-Cagliari: Italiano perde anche Rowe e Cambiaghi - L'Unione Sarda.it. Probabili formazioni Bologna-Cagliari: sfida Bernardeschi-Rowe, riecco PalestraProbabili formazioni Bologna Cagliari - Chiuse le partite del sabato, la 35^ giornata proseguirà il giorno successivo con il ... fantamaster.it Verso Bologna-Cagliari, Italiano: Riconquistare il Dall’Ara per difendere l’8°postoIl tecnico rossoblù scuote l’ambiente in vista del match contro i sardi: Attenzione massima e qualità per riscattare la brutta prova contro la Roma. Il futuro? Mi incontrerò con la società con grande ... bolognatoday.it #Cagliari, vigilia delicata verso il #Bologna con la salvezza ancora tutta da conquistare. ️ #Pisacane chiede massima concentrazione: il vantaggio sulla zona rossa non è sicurezza, ma responsabilità per un finale di stagione da affrontare senza cali. Em - facebook.com facebook Bologna Cagliari, Rowe torna in gruppo: Italiano sorride verso la sfida del Dall’Ara x.com