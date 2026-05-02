Questo fine settimana Verissimo cambia leggermente formula, ma non perde la sua identità. Sabato 2 e domenica 3 maggio Silvia Toffanin torna su Canale 5 con Verissimo – Le Storie, l’edizione speciale del programma che ripropone al pubblico il meglio della stagione. Un doppio appuntamento in cui vediamo momenti già andati in onda – scelti tra le interviste più intense e toccanti di quest’anno – a contenuti inediti, per chi magari si era perso qualcosa o semplicemente vuole rivivere le emozioni più forti. Un format ormai collaudato. Gli ospiti e le anticipazioni di Verissimo del 2 maggio. La puntata di sabato si preannuncia particolarmente ricca e variegata.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Verissimo, le anticipazioni del 2 maggio: le Storie che si possono rivedere

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