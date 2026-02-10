Questa mattina a Bordighera, in provincia di Imperia, si cerca di fare chiarezza sulla morte di Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita ieri mattina. La madre è stata subito arrestata, ma emergono ancora molti dubbi sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. Le telecamere di sorveglianza potrebbero fornire risposte, mentre si aspetta l’autopsia prevista per lunedì per chiarire le cause del decesso.

Sarà effettuata lunedì l'autopsia sul corpo di Beatrice, la bambina di due anni morta ieri mattina a Bordighera, in provincia di Imperia. A effettuare l'esame sarà il direttore dell'istituto di medicina legale Francesco Ventura, che dovrà confermare o meno la prima relazione in cui si parla di numerosi traumi volontari, tra cui alcuni fatti con oggetti contundenti. Beatrice morta a 2 anni Per la morte di Beatrice è in carcere la madre, Manuela A., 43 anni, che ieri alla pm Veronica Meglio ha dichiarato che la piccola fosse caduta dalle scale domenica, ma che in seguito stesse bene. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Beatrice, come è morta la bambina di 2 anni: la mamma arrestata, le bugie e la verità dalle telecamere. Cosa non torna

Approfondimenti su Beatrice Morta

L’autopsia su Beatrice, la bambina di due anni morta a Bordighera, sarà fatta lunedì.

La piccola di due anni è morta con il corpo pieno di lividi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Beatrice Morta

Argomenti discussi: La tragedia di Beatrice, morta a due anni a Bordighera. Arrestata la madre; Bordighera, bimba di due anni trovata morta nel suo lettino. Il medico legale: Lividi sul corpo. Arrestata …; Arrestata la madre della bambina di due anni morta a Bordighera, la piccola aveva lividi sul corpo; Beatrice Rana sente il pubblico e lo porta dove forse non pensava di poter andare (di M. Bernardini).

Beatrice, come è morta la bambina di 2 anni: la mamma arrestata, le bugie e la verità dalle telecamereSarà effettuata lunedì l'autopsia sul corpo di Beatrice, la bambina di due anni morta ieri mattina a Bordighera, in provincia di Imperia. A effettuare l'esame sarà ... leggo.it

Bea morta nel lettino a due anni, i lividi sospetti e le contraddizioni della mamma (arrestata per omicidio)La donna ha riferito che la piccola era caduta, ma le sue parole non convincono chi indaga. Il punto sulle indagini della vicenda di Bordighera ... today.it

Si chiamava Beatrice, aveva solo due anni ed è morta nel lettino della sua casa di Bordighera (Imperia). Cosa abbia fermato per sempre il suo cuore non è chiaro e c'è l'atroce sospetto che la responsabilità sia della mamma, arrestata per omicidio preterintenzi - facebook.com facebook

La tragedia di Beatrice, morta a due anni a Bordighera. Arrestata la madre x.com